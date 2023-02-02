محام يوضح الفرق القانوني بين الشكوى والبلاغ.. اعرف حقك

هناك فرق في القانون بين الشكوى والبلاغ الذي يمكن للمواطنين تقديمه في قسم الشرطة او النيابة أو الجهات المختصة، وخلال هذا التقرير، يوضح المحامي ياسر سيد، المحامي بالنقض، ما هي الجرائم التي تقدم لها الشكوى، ومتي يتم تقديم البلاغ؟، لتبسيط الأمور على المواطنين وسير الإجراءات لتخفيف عن كاهل هيئة القضاء.

ما هي الشكوى

قال «سيد»، إن الشكوى تقدم في حالة الجرائم التي لا يتم تحريك دعوى لها إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، ويكون لها مده لتقديمها وحددها القانون بـ3 أشهر من وقت أو تاريخ العلم بالواقعة أو الجريمة، وكان نظم المشرع أحكامها داخل المادة رقم 10 من قانون الإجراءات الجزائية، «أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونًا»، ومنها النقاط التالية:

1- دعاوى السرقة والاحتيال، وإخفاء الأشياء المتحصلة منها حال كان المجني عليها زوجة للجاني، أو حال كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوز عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر، وخيانة الأمانة.

2- حالة عدم تسليم الصغار لمن له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.

3- حالة الامتناع عن دفع النفقة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها، أو الأجرة.

4- حالة السب والقذف للأشخاص.

وأضاف المحامي، أن ذلك على أن لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم معرفة المجني عليه بالواقعة أو الجريمة ومرتكبها، حال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وسبب ذلك هو تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى، أن في جرائم السب والقذف تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام، ولاعتبارات أدبية واجتماعية، مثل الأموال الواقعة بين الأزواج والأصول، كما يجوز التنازل عن الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى.

ما هو البلاغ

شرح المحامي، أن البلاغ هو أن يقوم أي شخص بإخبار الجهات المختصة مثل قسم الشرطة أو النيابة، عن وقوع أي جريمة وقعت في حقة أو أي شخص آخر، مضيفًا أن البلاغ حق يقدمه أي شخص ارتكب في حقه جريمة أو قام بمشاهدة وقوعها، وهو إجراء إداري يترتب عليه قيد دعوى جديدة.