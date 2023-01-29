حوادث عالمية خلال 24 ساعة: البحث عن كبسولة مشعة في أستراليا.. وحريق مصنع بإيران

شهدت 3 دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 أحداث بارزة كان أهمها، انفجار بمصنع لإنتاج زيت المحركات في شمال غرب إيران، فيما شهدت أستراليا فقدان السلطات كبسولة إشعاعية تحتوي على «سيزيوم 137» في ولاية «أستراليا الغربية»، بينما لقى 25 شخصا على الأقل في بيرو مصرعه جراء سقوط حافلة كانت تقل 60 شخصا في منحدر بمنطقة «بيورا» شمال العاصمة «ليما».

اشتعال النيران بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وشهدت مدينة «آذرشهر» الواقعة شمال غرب إيران، انفجارا أدى إلى حريق في مصنع لإنتاج زيت المحركاتفي بلدة «السليمي»، وأصيب رجل إطفاء جراء شدة النيران، وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أنّ النيران اشتعلت جراء الانفجار في الخزانات التي تحتوي على زيت المحرك، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بـ«شرق أذربيجان»، محمد باقر حنبر، إن 25 عربة إطفاء عملت على مكافحة الحريق في مصنع إنتاج زيت المحركات.

وفي أستراليا، بحثت السلطات في المناطق المأهولة بولاية «أستراليا الغربية» عن كبسولة إشعاعية صغيرة «سيزيوم 137»، تستخدم في استخراج المعادن، بعد فقدانها خلال عملية نقلها من منجم منذ منتصف يناير الجاري.

وحذرت السلطات الأسترالية، المواطنين من مخاطر لمس الكبسولة ،«لا يتجاوز حجمها 8 سنتيمترات»، وأشارت وزارة الصحة في أستراليا الغربية، إلى أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب في حدوث حروق أو إصابات.

الحافلة المنكوبة كانت تقل 60 شخصا

وفي بيرو، الواقعة غرب أمريكا الجنوبية، لقى 25 شخصا على الأقل، مصرعه جراء سقوط حافلتهم كانت تقل 60 شخصا في منحدر بمنطقة «بيورا» شمال العاصمة «ليما»، فيما أصيب عدد من الأشخاص.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أنّ الحافلة المنكوبة غادرت«ليما» نحو «تومبيس» شمال غربي البلاد، على الحدود مع الإكوادور، موضحة أن الحافلة انحرفت في منطقة غير مأهولة قرب «أورجانوس».

وكان من بين ركاب الحافلة المنكوبة، مواطنون من هايتي، فيما أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى السقوط من ارتفاع كبير، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الركاب من نوافذ الحافلة، فيما علق آخرون داخل الحافلة، بينما قالت الشرطة، إنّ الحافلة المنكوبة، تابعة لشركة «كوريانكا تورز»، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس» الأمريكية.