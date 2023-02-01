مجلس الذهب العالمي: المصريون اشتروا 4.4 طن من المعدن الأصفر خلال 2022

قال مجلس الذهب العالمي، إن المصريين اشتروا 4.4 طن ذهب خلال 2022، حيث نما الاستهلاك في العام الماضي مقارنة بعام 2021 بنسبة زيادة 83% على أساس سنوي.

أعلى مستوى منذ 11 عامًا

وقال «مجلس الذهب العالمي» في تقريره الدوري بعنوان «توجهات الطلب 2022»، إن عمليات الشراء الضخمة التي قامت بها البنوك المركزية، بمساعدة الشراء النشط من جانب المستثمرين الأفراد وتباطؤ التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، أدت إلى رفع الطلب السنوي على الذهب إلى أعلى مستوى له خلال 11 عامًا.

18 % نمواً في الطلب على الذهب

وقفز الطلب السنوي على الذهب بنسبة 18% إلى 4741 طناً، على قدم المساواة تقريباً مع عام 2011، وكان إجمالي العام القوي مدعومًا بالطلب القياسي في الربع الرابع البالغ 1337 طنًا.

وانخفض استهلاك المجوهرات بنسبة ضئيلة في عام 2022، بانخفاض 3% عند 2086 طناً، وحدث الكثير من الضعف في الربع الرابع حيث ارتفع سعر الذهب.

تباطؤ حيازات صناديق الاستثمار

ووصل الطلب على الاستثمار إلى 1107 طناً «+10%»، في عام 2022، ونما الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية بنسبة 2% إلى 1217 طناً، بينما انخفضت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بنسبة أقل مما كانت عليه في عام 2021 «-110 طناً مقابل -189 طناً»، والتي ساهمت بشكل أكبر في نمو إجمالي الاستثمار.

البنوك المركزية اشترت 417 طنا

في الربع الثاني على التوالي من الطلب الهائل من البنوك المركزية «417 طناً»، أدى الشراء السنوي في القطاع إلى أعلى مستوى له في 55 عاماً عند 1136 طناً، معظمها لم يتم الإبلاغ عنه.

وشهد الطلب على الذهب في مجال التكنولوجيا انخفاضًا حادًا في الربع الرابع، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 7% للعام بأكمله، وأدى تدهور الظروف الاقتصادية العالمية إلى إعاقة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، كما ارتفع إجمالي المعروض السنوي من الذهب بنسبة 2% في عام 2022 إلى 4755 طناً، وارتفع إنتاج المناجم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 3612 طنًا.

1800 دولار للأوقية

وشهد عام 2022 متوسطًا قياسيًا سنويًا لمتوسط ​​سعر الذهب بلغ 1800 دولار أمريكي للأوقية، وأنهى سعر الذهب العام بمكاسب هامشية، على الرغم من مواجهة رياح معاكسة ملحوظة من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وعلى الرغم من أن متوسط ​​السعر في الربع الرابع كان أضعف قليلاً على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي، إلا أن ارتفاعًا حادًا في نوفمبر تبعه انتعاش مستمر طوال أسابيع الإغلاق من العام.

أعلى مستوى في 9 سنوات

وأدى الاستثمار النشط في تجارة التجزئة إلى رفع الطلب على العملات المعدنية والعملات المعدنية إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، وعوض النمو القوي في أوروبا وتركيا والشرق الأوسط التباطؤ الحاد في الصين، حيث تأثر الطلب على مدار العام بعوامل مرتبطة بجائحة كورونا.

كما ظل الطلب الهندي على الذهب قوياً مقارنة بمستويات ما قبل الوباء على المدى الطويل، فعلى الرغم من البداية السهلة إلى حد ما لهذا العام، تعافى طلب المستهلك الهندي وانخفض قليلاً فقط من مستويات الطلب القوية التي شوهدت خلال عام 2021.