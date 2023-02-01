المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1377 طفلا منذ بدء الأزمة مع روسيا

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 459 طفلا وإصابة 918 آخرين، منذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

تأثر 1377 طفلا في أوكرانيا

وقال مكتب المدعي العام، في بيان له، إنه حتى اليوم الموافق الأول من فبراير، تأثر أكثر من 1377 طفلا في أوكرانيا جراء الأزمة مع روسيا، موضحا أن 459 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 918 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأضاف البيان، أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ442 حالة، وتليها خاركييف بـ270 حالة، وفي كييف 123 حالة.

الأرقام ليست نهائية

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية؛ إذ أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأشار إلى أنه نتيجة القصف الجوي والمدفعي الروسي اليومي، جرى تدمير 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية حتى الآن، موضحا أن 337 منها دمرت بالكامل.