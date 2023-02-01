واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 11,250 طن أرز أبيض عيني وكذا ضبط 16 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 7,309 طن أرز أبيض عيني ، 27 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 65,391 طن أرز شعير مستندي .. وضبط قضية حجب أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت طن أعلاف داجنة عيني.

وجرى ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت 2 طن أعلاف حيوانية عيني، و10 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 167,485 طن أعلاف حيوانية عيني - 54 طن عبوة إضافات أعلاف حيوانية - 24 طن أسمدة ومخصبات زراعية عيني.

كما جرى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص – بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 9,9 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 8,75 طن أرز أبيض عيني معبأة داخل عبوات وشكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط مالكي والمديرين المسؤولين عن 9 مخابز سياحية دون ترخيص كائنين بمحافظات الجيزة – القاهرة - القليوبية ، وبحوزتهم كمية قدرها 12,25 طن دقيق أبيض معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما جرى ضبط مالك منخل دون ترخيص - بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 10,5 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإعادة نخله وطرحه للبيع كونه دقيق حر للإتجار به فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن صيدلية دون ترخيص بمحافظة سوهاج، وبحوزته 26600 قرص أدوية – ومكملات غذائية ومهدئات دون مستندات ومجهولة المصدر، ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية.. تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 54 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 4661 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.