توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح وأمطار وبرودة

في حالة الطقس خلال توقعات الـ72 ساعة المقبلة، يزداد نشاط الرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، مما يعمل على انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل المتأخرة، وفق ما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح الباردة حتى منتصف الأسبوع المقبل، على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود الطقس البارد خلال النهار وشديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، استمرار تكاثر السحب الممطرة خلال الأيام القادمة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ولكنها لن تؤثر على الأعمال اليومية.

وأشارت الأرصاد، إلى عودة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وذلك يوم الجمعة المقبلة.

درجات الحرارة الخميس 2 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 3 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة السبت 4 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: العظمى 18والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.