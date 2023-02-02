إجراءات تقدم الطلاب نزلاء السجون لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات تقدم الطلاب نزلاء السجون لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023، مشيرة إلى أنه بناء على فتوى الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم 2642/ف/2015، يجرى السماح للطلاب المودعين بالمؤسسات العقابية والسجون العامة، بالتقدم للامتحان من الخارج، مع استثنائهم من الشروط الخاصة بنظام العمال.

ولفتت «التعليم» في خطاب رسمي لها، أن رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وافق على استثناء هؤلاء الطلاب من شروط التقدم ورسم الاشتراك، على أن يسدد الطالب باقي رسوم الامتحان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه على كل مدرسة حصر الطلاب المسجونين وإبلاغ الإدارة التعليمية بأسمائهم والسجون المودعين بها، وتؤدي الإدارة التعليمية دورها بإخطار الإدارة العامة للنوعية المختصة بالتعليم الفني بالوزارة التابع لها، في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني.

المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب المسجونين للامتحانات

وأكدت الوزارة أنه يجرى عمل إعلان تلك الخطوات في مكان ظاهر بكل مدرسة حتى يتمكن أولياء أمور الطلاب المسجونين من عمل جميع الإجراءات في وقت مناسب، مناشدة المدرسة التنبيه على أولياء أمور الطلاب، باستيفاء الآتي:

- تحرير استمارة تقدم لامتحان الطالب من آخر مدرسة مقيد بها ويكون تقدمه للامتحان من الخارج.

- إخطار من مصلحة السجون بالموافقة على أداء الطالب للامتحانات التحريرية داخل اللجنة المنعقدة بالسجن والعملية داخل لجنة سير الامتحان، التي سيجرى قيد الطالب بها من قبل لجنة الإدارة المختصة.

- فور تسليم أرقام الجلوس، يسلم ولى الأمر صورة من رقم الجلوس للطالب مع صورة من بطاقة الرقم القومي إلى مصلحة السجون، وذلك لعمل باقي الاجراءات اللازمة نحو تمكين الطالب من أداء الامتحان بمقر لجنة السير.

- يجرى عمل نفس الخطوات بالنسبة للطلاب المحبوسين بالمؤسسات العقابية.

- لا يتم عقد أية امتحانات خارج السجون التي يتم عقد لجان امتحانات بها عن طريق مصلحة السجون.