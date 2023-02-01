ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الإجرامي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته كمية لـ مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ70 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.