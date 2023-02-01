مجدي فكري «باشا» في مسرحية شفيقة المصرية.. حب وضحك ومزيكا

يشارك الفنان مجدي فكري، في مسرحية شفيقة المصرية، المقرر عرضها على خشبة مسرح البالون خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يجسد للمرة الأولى شخصية «باشا» من الطبقة الأرستقراطية، الذي يقع في غرام الراقصة «شفيقة»، وتتصاعد الأمور بينهما، في إطار من الرومانسية والكوميديا والاستعراضات، لمعرفة هل ينتصر الحب في النهاية رغم اختلاف الطبقات الاجتماعية؟.

أبطال مسرحية شفيقة المصرية

مسرحية شفيقة المصرية، المرتقب عرضها على مسرح البالون يوم الخميس، تضم عددًا من النجوم أبرزهم علا رامي، مجدي فكري، منة جلال، وائل علاء، علاء عوض، فادي خفاجة، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، من تأليف الكاتب دكتور مصطفى سليم، والأشعار لـ جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، إخراج محمد صابر.

الفوارق الاجتماعية بين العشاق

وقال مجدي فكري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيدًا بالمشاركة في مسرحية شفيقة المصرية، خصوصًا وأنه يعد من الأعمال الفنية المميزة التي تجمع بين الغناء والاستعرضات والرومانسية والضحك، فضلًا عن طرح فكرة اجتماعية حول الفوارق الطبقية في زمن مضى «مشوار عاطفي مهم يجمع الباشا والفنانة الموهوبة شفيقة، ولكن هناك صدامًا يحدث ومفاجآت كثيرة».

حماسة المشاركة

وأشار إلى أن الشخصية التي يقدمها على المسرح هذه المرة، تعد جديدة عليه لم يسبق له تجسيدها «وهذا أيضًا زادني حماس وشجعني على المشاركة في العمل، لأن اختلاف الأدوار التي يقدمها الفنان تصيبه بالسعادة وأن هناك تحديًا جديدًا يقوم به، ومن ثم يضيف لرصيد المشوار الفني، ويجعله يترقب الآراء والملاحظات سواء من النقاد أو الجمهور».