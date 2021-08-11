مجدي فكري عن قلة أعماله مع ابن شقيقه طارق لطفي: يسأل فيها صناع الدراما

تحدث الفنان مجدي فكري، عن قلة أعماله مع نجل شقيقه الفنان طارق لطفي، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يعمل أي شخصين يرتبطان بعلاقات أسرية سويا، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على صناع الأعمال الفنية من منتجين ومخرجين وهم من يسألون عن ذلك، كاشفا عن أنه لا يمانع في العمل مع «لطفي» وهو نفس موقف ابن شقيقه أيضا.

مجدي فكري: صلاح السعدني من قدمني للفن وأحمد زكي مرجع لنا

وأوضح «فكري»، خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، اليوم الأربعاء، أن النجم القدير صلاح السعدني، كان له دور كبير في تقديمه لعالم الفن في بدايته.

وأشار الفنان مجدي فكري، إلى أنه كان يحب النجم الراحل أحمد زكي، بشدة، وتأثر به بدرجة كبيرة، وكان يحرص على مشاهدة كل أعماله، لأنه يعتبره بمثابة المرجع بالنسبة له مثل بعض النجوم العالميين الكبار. وتابع: «أحمد زكي كان فنان عظيم ولو عملت 50 ألف دور، مش هاجي واحد على مليون من اللي عمله النجم الراحل».

مجدي فكري: والدي رفضا دراستي بأكاديمية الفنون

وكشف عن أن والده رفض بشدة على رغبته في الدراسة بأكاديمية الفنون، وطالبه بالالتحاق بكلية التربية، التي تخرج فيها بالفعل، رغم محاولته أن يدرس بأكاديمية الفنون.

وحكى أنه سافر من المنصورة إلى القاهرة ليلتحق بأكاديمية الفنون، رغم اعتراض والده بشدة، وهناك تعرض لأكثر من موقف غريب، منها أنه اضطر للعودة إلى المنصورة -راكبا أعلى سطح القطار- لأنه لم يكن معه أموال تكفي لشراء تذكرة.

ولفت «فكري»، إلى أنه تعرف على زوجته من خلال فريق تمثيل الجامعة التي كان يدرس بها، موضحا أنه ذهب إليها ليتعرف عليها وهو من عرض عليها أن تنضم إلى فريق تمثيل الجامعة، قبل أن يقع في حبها ويتزوجها، مشيرا إلى أنه يعيش معها حياة مستقرة وسعيدة حتى الآن، منذ أن تزوجا قبل 30 عاما.

وعلق على شخصية التكفيري التي قدمها بمسلسل «الاختيار»، مؤكدا أنه شرف كبير لأي ممثل أن يشارك في هذه الملحمة الدرامية بجزئيها الأول والثاني، موضحا أنه عرض عليه المشاركة بهذه الملحمة، في نفس الوقت الذي كان يصور فيه مشاهده بمسلسل «الفتوة».