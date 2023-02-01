تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بـ«مياه طهطا».. تكلفتها 126 مليون جنيه

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مركز خدمة عملاء مركز طهطا الذى تم تطويره لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما تم تفقد اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا بتكلفة تبلغ 111 مليون جنيه.

اعمال التطوير بمياه طهطا

للقيام بتنفيذ الاعمال المدنية والكهروميكانيك لماخذ المحطة وطلمبات المرشحة ومبنى بئر التوزيع والمروقات وبيارة غسيل الخزان الارضى واحلال وتجديد الخزان الارضي وتغير خط دخول العكرة وتطوير معمل المحطة وتوفير احدث الاجهزة المعملية كما تم تفقد اعمال الاحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحى طهطا التى تبلغ طاقتها التصميمية لكل يوم بتكلفة تبلغ 6مليون جنيه للقيام باعمال تطهير الحمأة وتنفيذ بلاطات خرسانية لحوائط الاحواض .

اعمال تطوير بنهو بتكلفة 15 مليون

كما تم تفقد اعمال الاحلال والتجديد بشارع طريق بنهو وتفرعاته ضمن اعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقيمة 15 مليون جنيه بمركز طهطا والتى من المقرر الانتهاء منها فى مايو القادم وذلك لتغير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب.

تكريم عمال مياه سوهاج

كما كرم رئيس مياه سوهاج العاملين بالمحطات الحاصلة على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM والتى تتمثل فى محطة رفع صرف صحى بنجا التى تبلغ طاقتها التصميمية 12000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحى بنهو التى تبلغ طاقتها التصميمية 7608متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحى بني عمار التى تبلغ طاقتها التصميمية 3888 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها هذا بالاضافة الى المحطات التى تم تجديد الشهادة الدولية لها والتى تتمثل فى محطة معالجة صرف صحى طهطا ومحطة معالجة صرف صحى جرجا.