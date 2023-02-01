إجراءات تقدم الطلاب المرضى لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تقدم الطلاب المرضى لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023، الذين يتعرضون لظروف طارئة، لافتة إلى أنه سيتم امتحان الطلبة المرضى بناء على موافقة وزير التربية والتعليم، وبما يتوافق مع المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 238.

إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث بتقرير طبي

ولفتت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لها، أنه في حالة تغيب الطالب منتظم، عن أداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات الفنية في كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضياً أو نتيجة حادث أو غير ذلك.

- عليه التقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر أو رفضه.

- يكون ذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما.

- يتم إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب ويتم إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

المستندات المطلوبة فى حالة العذر المرضى المفاجئ

وأوضحت وزارة «التعليم»، أنه في حالة العذر المرضى المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان:.

- يمكن إثبات ذلك بتقرير يعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها.

- يتم نقل الطالب إلى مستشفى حكومي.

- على ولي أمر الطالب التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب انتهاء الامتحان مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها.

- تقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر.

- ثم يتم إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب.

لا يتم قبول أي أعذار بعد تاريخ اعتماد نتيجة الدور الأول

وأشارت إلى أنه إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال لا يتم قبول أي أعذار بعد تاريخ اعتماد نتيجة الدور الأول، وإذا وقع هذا العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام رسوب ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان.

كما أن الطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثاني.