وزير الكهرباء يشارك في القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا

يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا DFF2 والمنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير في داكار بالسنغال.

تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية

وقال شاكر في تصريحات صحفية إن هذه القمة تأتى في ضوء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA على هامش أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 لافتا إلى حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063

وأكد الوزير أن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور ولا ازدهار للمجتمعات لافتا الي أن اجتماعات القمة تأتى لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن دعم التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي الأفريقي له الأولوية الأولى في القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي

وأكد على دور المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في دعم المبادرات الأفريقية لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، مؤكداً أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والعمل.