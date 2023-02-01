«التنمية المحلية»: غلق 3 مواني في المحافظات لسوء الأحوال الجوية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع مع غرفة العمليات المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، إجراءات التعامل مع أي أزمة طارئة، وإجراءات شفط تراكمات مياه الامطار، فى ضوء التقلبات الجوية في المحافظات، والتي تسببت في سقوط أمطار متفاوته الشدة، وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان صحفي قبل قليل، أنّ تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الصادر اليوم الأربعاء، تتضمن استمرار غلق ميناء برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، وميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء نظرا لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق ميناء السخنة اليوم في محافظة السويس، فيما شهدت أغلب المحافظات الساحلية طقسا غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة الشدة، أسفرت عن سقوط 5 أعمدة إنارة على الطريق الساحلي الدولي قبل قرية مصفق بمركز مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، وعدد 2 عمود كهرباء في محافظة كفر الشيخ، لم يؤثر على حركة سير الطرق وجاري الإصلاح، وحدث نفوق ماشية نتيجة صعق كهرباء بكفر الشيخ.

رفع تراكمات مياه الأمطار في المحافظات

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة علي أحياء منتزة أول وثان والجمرك ووسط وشرق وعامرية ثان وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، وعلى مدينتي مرسي مطروح وبراني في محافظة مطروح وجاري رفع التراكمات، فيما سقطت أمطار متوسطة على مدينة دمياط وجاري رفع تراكمات المياه، مع استمرار رفع تراكمات المياه بمدنتي مصيف بلطيم وبرج البرلس في محافظة كفر الشيخ، ويتم التعامل مع التجمعات التى تم رصدها بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية، ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

ولفت تقرير التنمية المحلية إلى استقرار الحالة العامة في باقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، ولم يتم رصد أي معوقات سواء بالطرق أو المرافق العامة أو الموانئ في المحافظات، وجاري المتابعة أولا بأول.

نصائح «التنمية المحلية» لسلامة المواطنين أثناء سقوط الأمطار

ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية في المحافظات المعرضة لسقوط أمطار، بتعميم عدة توصيات وتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، تتضمن الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار في التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، و توخي الحذر أثناء القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة إلا في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوطها.

وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار رفع حالة الاستعداد في جميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.