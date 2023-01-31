«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار وحالة الطقس السيئ

تلقى اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن حالة الطقس اليوم، مع استمرار متابعة الغرفة الإجراءات التى تقوم بها المحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار.

غلق ميناء البرلس

وأوضح التقرير، أنّه تم غلق ميناء برج البرلس صباح اليوم لارتفاع الأمواج مع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن بلطيم وبرج البرلس، وجاري العمل على رفع تراكمات الأمطار.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ التقرير أشار إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مدن محافظة البحيرة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز منية النصر ومحلة دمنة ونبروه ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، ورفع تجمعات مياه الأمطار فى هذه المدن.

كما استمر سقوط الأمطار المتوسطة على أحياء المنتزه أول ووسط وشرق وغرب والجمرك والعجمى وطرق اسكندرية مطروح، ومطروح الدخيلة، ومطروح البيطاش، وتقوم الأجهزة التنفيذية حالياً برفع تراكمات المياه.

اتخاذ الإجراءات بشأن حالة الطقس

وفى سياق متصل، أشار تقرير التنمية المحلية بشأن حالة الطقس إلى تعرض مدينتا الحسنة ونخل بشمال سيناء إلى طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة، لافتا إلى أنّ الحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح.

ووجّه وزير التنمية المحلية باستمرار حالة الاستعداد لجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.