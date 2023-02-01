ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 10 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز ومدينة كفر صقر.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نفذت إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبدالرؤوف سويلم، ومفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، جاءت على النحو التالي:

ضبط 10 أطنان أرز

- محضر برقم 1333 جنح كفر صقر، ضد أحد التجار، لحيازته 10 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة على ذمه النيابة العامة.

- تحرير 2 تقرير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 تقارير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 تقرير إثبات حالة لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و2 تقرير إثبات حالة لعدم نظافة المعجن وأدوات العجين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة كافة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.