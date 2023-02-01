3 علامات للتفرقة بين سمك المزارع و«البلدي»؟.. خبير يجيب

كشف مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي الفرق بين أسماك المزارع والبلدية أي النيلي أو البحري، وهو ما لا يعلمه الكثير من المواطنين.

وذكر«الصواف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجم أسماك المزارع نفس النمط وهو أمر منطقي كون هذه الأسماك تم تجميعها في نفس العمر والأحواض والمدة، واللون فاتح عن البحرية.

الفرق بين أسماك المزارع والبلدي

واستكمل خبير الاستزراع السمكي أن الأسماك البلدي أو البحري حجمها يكون مختلفا عن بعض ويمكن وجود أنواع مختلفة ما بين النوع الواحد، ويكون اللون بني أو داكن، وبالنسبة لخياشيم سمك المزارع تكون «غامقة» قليلا نتيجة الطين المتواجد بالمزرعة أما البحرية تكون وردية ورائحتها يود البحر، أما الأولى لا يوجد بها هذه الرائحة.

وتابع «الصواف»، أن من الاختلافات أيضا أن البحري أو البلدي عن فتح البطن يمكن أن تجد أسماكا طبيعية مثل الصدف أو الجمبري ويظهر لون أسود، ولكن المزارع تكون من الداخل لونها بيضاء، وتقريبا فارغة لأن تمنع عن الطعام قبل جمعها بأيام، أو يمكن رؤية بقايا أعلاف.

خبير ينصح بتجنب تناول السمك المزارع

ونصح خبير الاستزراع السمكي بتجنب تناول سمك المزارع بقدر المستطاع موضحا السبب بأنها تحتوي على دهون كثيرة لأن زراعتها قائمة على التسمين، وقليلة الأوميجا 3 لذا تكون أقل فائدة على صحة الإنسان، بخلاف البلدي أو البحري الذي يكون غنيا بالأوميجا 3 ودهون قليلة ومذاق شهي، لكن في حال عدم توفر غير أسماك المزارع، فعليه اختيار الحجم المتوسط والنظيف وخياشيمه تكون سليمة ويمتلك جسما لامعا وصحيا.