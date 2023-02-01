نصائح للتعامل مع الأتربة والغبار عند قيادة السيارة.. أبرزها إغلاق النوافذ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، المواطنين من رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة تضرب البلاد اليوم الأربعاء.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند قيادة السيارة في ظل الأتربة التي تنتشر في الأرجاء في تلك اللحظات.

نصائح للتعامل مع الرمال والأتربة عند القيادة

وجاءت النصائح التي وجهتها الإدارة العامة للمرور للتعامل مع الرمال والأتربة عند القيادة، كالتالي:

- تقليل السرعة خلال القيادة أثناء الغبار والعواصف الرملية.

- الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات

- من الأفضل الابتعاد عن مناطق الازدحام المروري، حتى لا تكون عرضه للحوادث في تلك الأوقات.

- التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد.

- التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

- عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

- فتح فوانيس الضباب الخلفية وذلك لتحذير السيارات الخلفية من الاصطدامات وسط الغبار الكثيف.

- إغلاق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة.

- تشغيل تكييف السيارة إذا أردت ذلك وعدم الاعتماد على الهواء الطلق.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم، ما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 14