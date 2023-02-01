القصة الكاملة لعامل تخلص من شقيق زوجته بكرداسة.. «مشادة انتهت بقتل»

تزوجت شقيقته منذ أعوام عديدة، ومنذ زواجها والمشاكل تدب بينها وبين زوجها، وفي المقابل تهون عليها أسرتها ما تمر به، حتي ضرب الزوج بكل شيء عرض الحائط وقرر الزواج من أخرى، وهو ما جعل شقيق الزوجة يتدخل حتي دبت مشادة كلامية بينهما انتهت بقتل الأخ.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

في البداية المشكلة كانت بين الزوج المتهم وشقيق زوجته المجني عليه، حينما عاتبه على زواجه من أخرى، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، انتهت بقيام الجاني باستلال سلاح أبيض «سكين» وتسديد طعنات له في أنحاء جسده أدت إلى وفاته في الحال، وأجلت المحكمة القضية إلى 30 فبراير الجاري.

المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه

لم يتخيل شقيق الزوجة أن حياته ستنتهى على يد زوج شقيقته، بعدما قرر معاتبته على زواجه من أخرى، ولكن هذا ما حدث في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد تسديد عدة طعنات له في مناطق متفرقة من جسده أودت بحياته.

عتاب بين الطرفين

العتاب كان بين الزوج المتهم وشقيق الزوجة المجني عليه بأنه دائم التعدي على شقيقته بالضرب، ومع ذلك كان يرغمونها على العيش معه، ولكن لم يتقبل الجاني هذا العتاب فحدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة انتهت بالقتل.

تأجيل القضية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل القضية إلى 30 فبراير الجاري.