أشرف زكي ضيف «بصراحة» على شاشة «الحياة» الجمعة

يحل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضيفًا على الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة قناة «الحياة»، في تمام 7 مساء يوم الجمعة، في برنامج «بصراحة»؛ يتحدث عن المشاكل التي تواجه السينما والمسرح الفترة الحالية ورؤيته في تصريحات الفنانين الفترة الأخيرة.

كما يكشف نقيب المهن التمثيلية رؤيته للوجوه الجديدة وكيف يمكن صناعة نجم يكون له رسالة إيجابية، ويكشف السبب الحقيقي وراء دار القوة الناعمة للمسنين وسبب اختيار المكان وما رؤيته لهذه البرنامج.

برنامج «بصراحة» يُذاع في تمام الساعة 7 مساء يوم الجمعة على شاشة قناة «الحياة».