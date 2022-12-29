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مستشار رئيس الوزراء ضيفة «بصراحة» على قناة الحياة الجمعة

كتب:

شريف سليمان
12:40 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
الإعلامية رانيا هاشم

الإعلامية رانيا هاشم

تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «بصراحة» المُذاع على شبكة تلفزيون الحياة، غدا الجمعة، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وتتطرق مستشار رئيس الوزراء خلال حلقة برنامج «بصراحة» غدا، إلى السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، التي بدأت في نهاية العام 2019 بجائحة كورونا، وما تبعها من موجات تضخمية، وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع.

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