إجراءات تحرير استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وكيفية التسجيل

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، عن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، وتحرير الاستمارات، موضحة عدد مرات التقدم التي يؤدي الطالب فيها الامتحان في جميع المواد أو بعضها، مشيرة إلى أن عدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز عامين المسموح بها، على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة.

كيفية تحرير استمارة التقدم للدبلومات الفنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لها، كيفية تحرير استمارة التقدم للدبلومات الفنية بنوعياتها، مشيرا إلى أنه عند التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية يجب اتباع الآتي:

- المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة سواء «تجارى، زراعي، صناعي، فندقي، مزدوج أو مهني من خلال بوابة الخدمات الالكترونية http://gdepexams.cmis.gov.eg/.

- التسجيل الإلكتروني يجرى باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

- التنبيه مشددا بضرورة طباعة الأكواد وكلمات السر الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية كل مدرسة على حدة المتقدمين لامتحان الدبلوم هذا العام 2023/2022 عن طريق المدرسة عقب إجازة نصف العام مباشرة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية، على أن يرفق أصل شهادة الميلاد مستخرجة بالكمبيوتر ويرفق بها صورة البطاقة الشخصية للطالب على أن تكون مطابقة لشهادة الميلاد.

- تسليم المدارس للأكواد وكلمات السر للطلاب التابعين لها يكون في سرية تامة.

- توقيع كل طالب من المدرسة على حدة «كل قرين اسمه» في كشوف تسليم الأكواد وكلمات السر.

- يبدأ تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 عقب إجازة نصف العام مباشرة ضرورة متابعة تنفيذ الخطوات السابقة عن طريق إدارات وأقسام الإحصاء بإدارات التعليم الفني التابعة لكل مديرية تعليمية والعمل على حل أي مشكلات تحدث بالمدارس وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للنوعية«صناعي ، زراعي، تجاري و فندقي»، والإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.