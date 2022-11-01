بدء صرف فارق نقاط الخبز والسلع التموينية من منافذ البقالين والمجمعات

تبدأ وزارة التموين، اليوم، من خلال منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، صرف السلع التموينية المستحقة عن شهر نوفمبر 2022، فضلا عن صرف فارق نقاط الخبز المستحقة للمواطنين عن شهر أكتوبر بداية من اليوم الثلاثاء.

صرف سلع الدعم الاستثنائي للأولى بالرعاية للشهر الثالث

كما تستقبل منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، بدءا من اليوم المواطنين لصرف زيادة التموين المستحقة عن قيمة الدعم الاستثنائي والمستحقين له شهريا حتى 30 يونيو 2023، والذي أقرته الحكومة بقيمة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وبدأت وزارة التموين صرف الدعم الاستثنائي مع التموين الشهري الخاص بشهر سبتمبر الماضي، لكل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه أو يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه، فضلا عن صرفه لأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات ممن تسلموا رسالة باستحقاق الدعم الاستثنائي.

أسعار سلع التموين عن شهر نوفمبر 2022

وشهدت قائمة السلع التموينية ثباتا واستقرارا في أسعار السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين لحاملي البطاقات، كالتالي:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.