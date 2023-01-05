السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بالمنيا دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، حريقًا هائلًا اندلع بشقة سكنية في شارع راغب بالقرب من مجمع المحاكم، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق الأثاث دون مصابين أو خسائر بشرية.

حريق في شقة سكنية بالمنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بشقة سكنية ملك «رضا نصيف» وكائنة بالطابق الثاني، بشارع راغب بالقرب من مجمع المحاكم بوسط مدينة المنيا.

نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم فصل الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء إخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين حدوثه بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه احتراق محتويات وآثاث الشقة دون مصابين أو أضرار بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وفي سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بوصول «خير مصطفى عبد الجواد» 27 عامًا، عامل، مقيم بمحافظة أسيوط إلى المستشفى العام في حالة غيبوبة تامة، وتبين بإجراء التحريات أن سيارة صدمته في أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.