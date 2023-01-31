أوكرانيا تتأهب لاستلام الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الغربية

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن كييف تتأهب لتلقي أكثر من 100 دبابة، وذلك ضمن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الغربية لها في أزمتها مع روسيا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

زيلينسكي يدعو الغرب لإرسال نظام صاروخي بعيد المدى

وقال «كوليبا»، إن بلاده ستتسلم دبابات غربية يتراوح عددها بين 120 و140 دبابة، فيما وافق الغرب، مؤخرا على إرسال الدبابات إلى أوكرانيا التي طالما طالبت بها لمواجهة روسيا، إذ إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سارع إلى طلب المزيد، داعيا الحلفاء إلى تزويد بلاده بنظام صاروخي بعيد المدى بما في ذلك أسلحة أمريكية نوعية بينما يظل موقف واشنطن رافضا بحزم.

ويأتي الدعم العسكري عكس رهانات موسكو التي اعتبرت أن الغرب عقب مرور نحو 11 شهرا على الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية خاصة على أوروبا، أصبح غير قادر على إرسال الأسلحة إلى كييف.

ألمانيا دعمت أوكرانيا بأكثر من ملياري يورو

وبلغ إجمالي الدعم الذي قدمته ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية حتى ديسمبر الماضي، أكثر من ملياري يورو، وشمل نظام الدفاع الجوي «إيريس-تي»، و30 دبابة دفاع جوي من طراز «جيبارد»، إضافة إلى مدفعية من طراز «هاوتزر 2000»، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز «مارس 2».

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر الماضي، أن تكلفة الدعم الإجمالي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا بلغت 19.3 مليار دولار، في حين وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال منتصف الشهر الماضي على تخصيص ملياري يورو لصندوق يستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لكييف.