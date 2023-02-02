استشاري مناعة تقدم نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد.. «شرب المياه بكثرة»

قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، عددا من النصائح الطبية الهامة للوقاية من التقلبات الجوية، والتي قد تعرض البعض إلى نزلات برد شديدة بسبب تخفيف الملابس مع تقلبات الجو ما بين البرودة والحرارة.

نصائح طبية هامة

وشددت الدكتورة عبدالوهاب، في حديثها مع «الوطن»، على أهمية ارتداء الملابس المناسبة لا أقل ولا أزيد، حتى في حالة تغييرها لا يصاب الشخص بأي نزلة برد، فضلا عن أهمية التغذية السليمة الشاملة على الخضراوات، وشرب المياه بكميات كافية لتساعد الجسم على مقاومة الأمراض، والقيام بالعمليات الحيوية الخاصة به.

وأشارت إلى أن تناول الأغذية المدفية في الطقس البادر من الأمور الهامة، مثل «شوربة العدس» التي تعتبر من المأكولات الممتازة المليئة بالفيتامينات، مع إضافة الخضراوات مثل الجزر والطماطم، ما يجعلها شاملة على عناصر كثيرة من التغذية وتساعد على تدفئة الجسم.

أطعمة مناسبة

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، إلى أهمية «شوربة القرع» باعتبارها من المأكولات الممتازة المتكونة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في الطقس القارس، مثل فيتامين «C» المساعد على تقوية المناعة، وكذلك فيتامين «A» لتقوية الأغشية المخاطية المقاومة للأمراض والأتربة، فضلا عن الليمون والبرتقال، وتزويد السوائل الدافئة مثل اليانسون والقرفة والجنزبيل في حالة عدم الشكوى من المعدة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار والليل المتأخرة، على أنحاء الجمهورية كافة، فضلا عن نشاط للرياح على السواحل الغربية ووسط سيناء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.