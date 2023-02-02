«نوعية بنها» تكرم خريجي الكلية العاملين في مجالات مختلفة: نماذج مضيئة

تناولت جلسة نماذج مضيئة ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية النوعية بجامعة بنها، تجربة جريدة «الوطن» في تقديم رسالة إعلامية فريدة من نوعها هدفها الأول خدمة القارئ والحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والمثل العليا لأبناء مصر مع الالتزام بميثاق الشرف الصحفي.

وعقد المؤتمر الطلابي لكلية التربية النوعية بعنوان «البرامج النوعية كمنطلق للشخصية الإبداعية وريادة الأعمال» في ضوء التنمية المستدامة برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ومصطفى عبد الحميد فرج عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، وتناول تجربة عدد من خريجي الكلية في مجالات مختلفة على رأسها الإعلام بمشاركة الزميل حسن صالح الصحفي بـ«الوطن».

انطلاقة «الوطن» لتقديم رسالة إعلامية متطورة

استعرضت الجلسة من خلال الزميل حسن صالح تجربة «الوطن» في تقديم صحافة جديدة تتماشى مع التطور الذي شهده مجال الإعلام والتقدم الهائل في تقديم الرسالة الإعلامية باستخدام كافة السبل المتاحة على الساحة الإعلامية والتقنيات الحديثة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل رسالة تتسق مع ميثاق الشرف الصحفي ومعالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات في المجتمع بعيدا عن الابتذال من خلال مواجهة الشائعات ومساندة الدولة المصرية.

أدار الجلسة الدكتور هاني شحتة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد عبد الفتاح أستاذ الصناعات الغذائية بالكلية، والدكتورة نهاد مرزوق أستاذ التربية الخاصة بالكلية ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية.

تكريم حسن صالح وإبراهيم جودة

وجرى خلال الجلسة تكريم الزميل حسن صالح والزميل إبراهيم جودة بوكالة أنباء الشرق الأوسط من خريجي الكلية وعدد من طلاب الكلية المتميزين، والطالب عبد الرحمن عرام أول طالب دمج بالكلية والطالب بالسنة النهائية بالكلية قسم الإعلام وسفير التدريب والتشغيل في مبادرة قادرون باختلاف.

افتتح المؤتمر الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والنائبة الدكتورة حنان حسنى يشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، وعميد كلية التربية النوعية السابق جامعة المنوفية وعدد من عمداء الكليات السابقين، والدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء كلية التربية النوعية ومصطفى عبد الحميد فرج عضو المجلس الأعلى لهيئة الشباب العالمية والممثل القانونى لمدارس الشبان ببنها الراعى الرسمى للمؤتمر وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بناء أجيال متزنة من جميع النواحي

وقال عميد الكلية في كلمته إن نجاح المؤسسات التعليمية يقاس بقدرة هذه المؤسسات على إحداث نقلة واضحة في شخصية الطالب حيث يقع على عاتقها مسؤولية السعي الجاد لتنمية الشخصيات الطلابية وصقلها وبناء أجيال متزنة من جميع النواحي.

أضاف أن ازدياد أعداد الخريجين في كثير من التخصصات، في سوق العمل لا ينتظر من مؤسسات التعليم أن تضخ له شهادات أكاديمية وإن تميزت بالتقديرات العالية، إنَّما إضافةً لذلك يَنْظُرُ للجانب المهاري الذي يجب أن يجتهد الطالب لتحصيله من خلال الأنشطة الطلابية بتوجيه وعناية مؤسسات التعليم.