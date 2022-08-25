نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية بنها 2022-2023.. الأقسام والبرامج الدراسية

كشفت نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية بنها 2022-2023، حيث بلغ الحد الأدنى 255 درجة للالتحاق بالكلية بأقسامها المختلفة، والبرامج الدراسية التي توفرها، ضمن خدماتها التعليمية التي تهدف إلى تخريج معلم أخصائي نوعي في مجالات التربية الفنية، التربية الموسيقية، رياض الأطفال، الاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم، الإعلام التربوي، مواكبًا لاحتياجات سوق العمل.

«الوطن» تستعرض نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية بنها 2022-2023، والأقسام المتاحه بالكلية والبرامج الدراسية للدارسين فيها، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية بنها 2022-2023

وحددت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية بنها 2022-2023، بالحد الأدنى 255 درجة، ويشترط للالتحاق بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية، اجتياز اختبارات القدرات التي سبق وأداها الطلاب عقب امتحانات الثانوية العامة 2022.

الأقسام والبرامج الدراسية

وتضم كلية تربية نوعية بنها، عددًا من الأقسام والبرامج الدراسية للطلاب الملتحقين بها، وهي:

قسم تكنولوجيا التعليم.

قسم تربية موسيقية.

قسم تربية فنية.

قسم اقتصاد منزلي.

قسم رياض الأطفال.

قسم إعلام تربوي.

قسم علوم تربوية ونفسية.

ويمكن للطلاب الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن كل قسم من أقسام الكلية، وشروط الالتحاق به على الرابط التالي من خلال الموقع الرسمي للكلية من هنــا