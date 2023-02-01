رواج في مبيعات الأحذية قبل بدء التيرم الثاني.. وشعبة الجلود تطلق مبادرة لتشجيع المحلي

مع اقتراب عودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى، وبدء الفصل الدراسي الثاني 2023 يزداد الإقبال على شراء المستلزمات من جانب أولياء الأمور المتمثلة في أدوات المدرسة التي يستخدمونها خلال العام الدراسي.

إقبال كثيف على محلات الأحذية

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقتي وسط البلد وفيصل، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن محلات الأحذية في ذلك الوقت تشهد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، نظرا لقرب عودة الفصل الدراسي الثاني.

وتابع: «هناك العديد من الأشكال والأنواع، حيث يوجد بالأسواق الاحذية الجلد والكوتشي، وتختلف الأسعار بينها اختلافا بسيطا في متناول المواطن».

استعدادات أولياء الأمور لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

وقال محمد أحمد، أحد العاملين بمحال الأحذية بمنطقة وسط البلد، أن المحل ما زال يشهد إقبالا من جانب أولياء الأمور لشراء الأحذية المدرسية لأبنائهم، موضحا أن الأسعار تتراوح بين 210 إلى 235 جنيها.

أسعار الأحذية تختلف من مكان إلى آخر

وفي السياق ذاته، قال إبراهيم محمود أحد العاملين بمجال الأحذية بمنطقة فيصل، إن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتبدأ من 150جنيها لـ الكوتشي، والحذاء الجلد 225، وهناك محلات تبيع بأسعار مخفضة عن ذلك.

مبادرة الحذاء المدرسي لكل طالب مصري

ومن جهته، قال محمد مهران عضو شعبة الجلود والأحذية، إنه جرى تدشين مبادرة الحذاء المدرسي لكل طالب مصري، من أجل توفير أحذية ذات جلد طبيعي للمواطنين، والاستغناء عن الاستيراد بغرض تعميق المنتج المحلي.

وأوضح أن تلك المبادرة طرحت بمعرض الجلود الدولي بالتنسيق مع غرفة صناعة الجلود، وتتراوح أسعار الحذاء المدرسي في الأسواق بين الـ150 و200 جنيه.