التضامن: 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء خلال الفترة المقبلة بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه، كما سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية في جنوب سيناء لتنفيذ مشروعات حفر الآبار، لافتة إلى تقديم العديد من التيسيرات والدعم لنشاط الأسر المنتجة متمثلة في إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة التي تتولي اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الأسر الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلاً في المدربين والدورات التدريبية علي مختلف الأنشطة، والبالغ عددها 421 مركزا استفاد من جميع تدخلات مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 وحتي عام 2022 نحو731 ألف أسرة.

توفير التمويل للأسر المنتجة

ولفتت إلى توفير التمويل للأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات للأسر والتي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعي أو صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وأكدت التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل من منظور متكامل للفئات التي تعمل عليها وهذا الأمر يستلزم الشراكة مع عدد من الوزارات في عدد من الملفات.

مشروع قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

ولفتت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء لإقامة القرية التراثية، وأوضحت التضامن في بيان لها، أن مشروع قرية التراث البدوي بشرم الشيخ سيعمل بقوة على جذب سياحة سباقات الهجن العربية الأصيلة وثراء المقومات السياحية لمحافظة جنوب سيناء على خريطة السياحة العالمية في شتى المجالات السياحية الترفيهية، البيئية، العلاجية والدينية، وسياحة المؤتمرات التي شهدت تطورات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة آخرها استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ COP27 والتي أظهرت مكانة مصر العظيمة أمام العالم، مما سينعكس ايجابيا في تنمية الفرد والمجتمع.

القرية التراثية ستقام على 7 أفدنة

وأشارت إلى أن القرية التراثية ستقام على 7 أفدنة لن تضم فقط مضمار سباقات الهجن، ولكن ستضم مجمعًا للبنوك ومقرًا لبنك ناصر الاجتماعي ومعرضا دائما للأسر المنتجة، وكذا عدد من الورش الحرفية والمهنية والبازارات، والعديد من فرص العمل التي ستوفرها القرية البدوية التراثية مما سيعمل على تأهيل وتمكين العمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء، كما أن القرية التراثية ستجذب عشاق رياضات الخيول والهجن من جميع مناطق الخليج العربي.