عاجل ..مصرع عامل بحريق نشب في مصبغة ملابس بالسلام 

لقي عامل مصرعه في حريق هائل نشب بمصبغة ملابس بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء رجال الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، وطلبت النيابة العامة استدعاء العاملين بالمصبغة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في مصبغة ملابس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب حريق هائل في مبني كبير يُستخدم مصبغة للملابس، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وبإجراء عمليات التبريد تم العثور على جثة متفحمة لعامل يدعى محمود عبد الرحمن النجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.