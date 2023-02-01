بريطانيا تشهد أكبر احتجاج في عهد الملك الجديد بسبب الأجور والأسعار

تشهد العاصمة الإنجليزية لندن، مظاهرات واحتجاجات واسعة بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد، إذ تسببت في تعطيل المدارس في شكل يشبه كرة الثلج، حيث بدأ الإضراب بالممرضين الذي طالبوا برفع أجورهم، لكن لم تتحرك السلطات، ما أدى إلى توسيع رقعة الاحتجاجات في البلاد.

الاحتجاجات تتوسع في البلاد

توسعت الاحتجاجات في بريطانيا بعد الممرضين، إذ دخل المعلمين في الصف، حيث بدأوا إضراب في البلاد بمشاركة 300 ألف معلم، يطالبون برفع مرتباتهم وأجورهم في ظل ارتفاع الأسعار في البلاد الذي تأثر كثيرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي تقترب ذكراها السنوية على المرور، فيما اكتفت الحكومة البريطانية بالتعليق على المظاهرات، بأن موقف الحكومة لن يتغير بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم .

أكبر احتجاجات في عهد الملك الجديد

الاحتجاجات في بريطانيا، تأتي بعد تغيير منصب رئيس الوزراء في البلاد مرتين، وهي أول احتجاجات كبيرة في عهد الملك الجديد تشارلز الثالث الذي تولى الحكم بعد وفاة والداته الملك إليزابيث الثانية منتصف سبتمبر الماضي.

التظاهرات تأتي بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد

تأتي التظاهرات بعد ارتفاع التضخم في البلاد لأعلى مستوى له منذ 41 عام في ظروف اقتصادية صعبة تعيشها بريطانيا حيث تطالب الحكومة برئاسة ريشي سوناك بفرض ضرائب جديدة على المواطنين الذي بدأوا في الخروج في المظاهرات في مطالبات فئوية مختلفة.