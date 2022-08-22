بغدادي بيج باند وأحمد جمال ومي كمال نجوم حفل محكى القلعة اليوم

تواصل دار الأوبرا المصرية إقامة فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا .

ويستعد الفنان أحمد جمال لإحياء الحفل الغنائي الخاص به، مساء اليوم، في سادس أيام فعاليات مهرجان محكي القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثلاثين، وستقام على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أحمد جمال ومي كمال نجوم حفل اليوم

ويسبق فقرة الفنان أحمد جمال خلال اليوم فقرتان، الأولى ستكون حفلا غنائيا لفرقة بغدادي بيج باند ويليها حفل غنائي للمطربة مي كمال التي ستشدو بعدد من أغانيها المميزة.

وانطلقت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثلاثين يوم الأربعاء الماضي، وأحيا الحفل الفنان هشام عباس وسط حضور جماهيري كبير، وقدم عدد من أغاني التسعينيات المميزة.

وتوالت فعاليات المهرجان في الأيام التالية والتي شارك فيها عدد من الفنانين منهم مدحت صالح ومصطفي حجاج وعلى الحجار وفرقة وسط البلد ومروة ناجى وعدد أخر .

كما يستعد عدد آخر من الفنانين لإحياء باقي حفلات أيام مهرجان المحكى، ومن بينهم الموسيقار عمر خيرت وهاني شاكر ونوال الزغبي وياسين التهامي ودينا الوديدي وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن الفنان أحمد جمال قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «خطير خطير»، والتي تعاون فيها مع الشاعر عزيز الشافعي، والذي تولى أيضا تلحين الأغنية، ومن توزيع جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية:

خارج المنافسة

منزلش منه لسه

فارق فرق جامد

بركان ف القلب خامد

نار القلب والعة

مشتاق وعندي لوعة