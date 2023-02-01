مشغولات ذهبية ووحدات سكنية.. حيلة عاطل وزوجته لإخفاء تجارتهما في المخدرات

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بعد القبض عليه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع زوجته، إذ حاول غسيل الأموال المُتحصلة من تجارته غير المشروعة بشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية ومشغولات ذهبية.

اعترافات المتهمين

وأكّدت شريكة المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّهما عملا إيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهما وبأسرتهما في بعض البنوك لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها على أنها ناتجة من كيانات مشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وأضافت الزوجة المتهمة خلال اعترافاتها أمام النيابة العامة، أنَّ قيمة تلك المواد المخدرة وما كانا يحاولان إصباغه بلغت حوالي 24 مليون جنيه، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة وعمل غسيل لإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال شراء وحدات سكنية، مشغولات ذهبية، وسيارات ودراجات نارية.

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ، وتمّ القبض على المتهم وزوجته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.