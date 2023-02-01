رئيس «قومي المرأة»: الجيل الحالي مشكلته الأساسية في الاستخدام الخاطئ للسوشيال

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرض النفسي من أصعب الأمراض وأخطرها، التي لابد أن يعترف بها المجتمع، والمريض ليس هو المشكلة وحده بل تكمن المشكلة الحقيقة في الأشخاص المحيطين بها، فلابد أن ندعهم ونسمعهم ونفهمهم.

وأضافت خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بمقر المجلس القومي للمرأة كأول جلسة حوارية لمؤسسة فاهم للدعم النفسي تحت عنوان «افهم.. اسمع .. اتكلم»، والتي تدور حول المرض النفسي، وضرورة الالتفاف حوله.

ووجهت الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، لاتخاذها هذه الخطوة الداعمة والفارقة في حياة كل أم مصرية ترعى أحد أفراد الأسرة المصابين بمرض نفسي، ما اعتدناه منها دائما، موضحة أن السفيرة نبيلة في أصعب لحظات حياتها وقفت وقررت أنا تساعد جميع الأمهات.

الوقوف بقوة وصمود

وتابعت: «التعدي على شخص ما أو انتهاك خصوصيته لا تريح أحد»، مشيرة إلى أن الآباء والأمهات يقفوا بقوة وصمود في أصعب المحن للاستماع إلى أبنائهم وتقديم الدعم لهم.

وأوضحت أن الجيل الحالي مشكلته الأساسية هو التكنولوجيا والاستخدام الخاطئ إلى السوشيال ميديا، الذي أصبحنا نقضي عليه معظم الوقت، فالجيل الحالي يتعرض لضغوط نفسية لم يتعرض لها الأجيال السابقة، فيجب ألا نستهين بحزنهم.

مؤسسة «فاهم»

وأوضحت أن مؤسسة فاهم، الوليدة وضعت يدها على جرح عميق تجاهله الكثير، كما وعدت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع القومي للمرأة بأن تجوب محافظات عدة للتوعية بالمرض النفسي، فالحوار في حد ذاته ممكن أن يكون حوار نفسي يدعمنا نحن.

ووجهت مايا الشكر في ختام كلمتها الى كل شخص شارك في خروج مؤسسة فاهم للنور، مشيرة إلى أننا نستمد القوة من بعضنا البعض واحترام الموقف والخصوصية، خطوة لابد الانتباه لها، مشيرة إلى أن للمجلس يفخر بعقد أول جلسة لمؤسسة فاهم به.