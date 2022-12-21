«التنسيقية» تضع توصيات لتطوير عمل النقابات العمالية.. توعية وتثقيف وثقة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن أهم التحديات التي تواجه النقابات العمالية في مصر، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

تطوير العمل النقابي العمالي في مصر

وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور بشأن ملف النقابات العمالية، ومنها تطوير العمل النقابي العمالي في مصر، وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، بجانب قياس الأثر التشريعي لقانون التنظيمات النقابية، وآليات العمل على تطوير الكادر النقابي العمالي لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره، بالإضافة إلى آليات استحداث تنظيمات نقابية جديدة.

وناقش الحضور الذي ضم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وطلبة الجامعات، محاور متنوعة في ملف النقابات العمالية، وجرى بحث أهم التحديات التي تواجه العمل النقابي، سواء تشريعيا أو تنظيما، أو تلك المتعلقة بأداء جهات العمل أو الجهات الحكومية ذات الصلة.

ووضع الحضور مجموعة من التوصيات لتطوير العمل النقابي العمالي، ودعم دور النقابات العمالي، كأهم وسيلة لتنظيم القوى العاملة في المجتمع والتعبير عن العمال وتمثيلهم، منها: توعية وتثقيف العامل المصري بأهمية دوره التنموي، وتوعية المجتمع بقيمة العامل وتغيير نظرته للعمال، وضرورة تمكين النقابات العمالية من القيام بدورها ونيل ثقة العمال، وضرورة حل أزمة العمالة غير المنتظمة وأهمية تحصين المفاوضات الجماعية والتشجيع عليها، وإلزام الجهات بتنفيذ مخرجاتها، والعمل على إلزام أطرافها بالخروج بنتائج إيجابية منها، والعمل على رفع القيود عن الحقوق الأساسية للعمال مثل الحق في الإضراب والتعبير والاجتماع، وبحث الأثر التشريعي لقانون النقابات العمالية، ومدى ملاءمته، وإجراء حوار مجتمعي حوله ومدى الحاجة لتعديلات عليه.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد العزيز الشناوي، عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين والجيل الديمقراطي والغد والمحافظين والسادات والوفد وطلاب عن جامعة طنطا وجامعة حلوان وجامعة بني سويف بجانب قيادات عمالية.

إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.