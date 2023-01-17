باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: محاولات توافق بين النقابات العمالية والحكومة في بريطانيا

قال الدكتور حميد بن يحيى الشجني، أكاديمي وباحث سياسي، إن ما يجرى الآن في بريطانيا، هو محاولة توافق بين جميع الجهات من نقابات عمالية وحكومة، لمنع دائرة الاحتجاجات من الاتساع وتزايد الإضرابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نوع من المنافسة الحثيثة بين حزبي العمال والمحافظين، فكل منهم يلوم الآخر، وكل يتهم الآخر، ولكن هناك بعض البوادر التي بدأت تلوح في الأفق منها عملية زيادة الأجور التي تمت في القطاع العام بنسبة 3% والخاص 7%، ولكن المشكلة الكبرى أن ارتفاع الأسعار بلغ 10.7%.

وتابع أنه مهما ارتفعت الأجور فإنه ما زال هناك شعور غير مرضي من المواطنين، الذين يحتاجون إلى تقليل الأسعار، «الحكومة تركز بشكل أساسي على عملية تخفيض الأسعار، وأثير تساؤل عن كيفية تخفيض الأسعار إلى النصف؛ والإجابة تأتي في عملية محاولة الحكومة تخفيض أسعار الوقود، فإذا جرى تخفيض أسعار الوقود ستنخفض أسعار السلع بكمية كبيرة، لأن الوقود يستخدم في نقل البضائع والتنقلات بأنواعها لأنه هو عصب الحياة وهو المشكلة التي تواجه دول العالم المختلفة».