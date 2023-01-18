سبب وفاة طالب ابتدائي أثناء الامتحان بالمنيا.. كان مبسوط وقطع النفس فجأة

ذاكر دروسه جيدًا، واستعد للامتحان، نام مُبكرًا حتى يستيقظ مع ساعات الصباح الأولى، كي يلحق بامتحانه، يتمنى أن يكون من أوائل دفعته، ويريد أن يكبر حتى يحقق طموحه، في أن يحقق شيئًا لبلده، لكن الموت حرمه من أحلامه، بعد وفاته أثناء تأدية الامتحان أمس الثلاثاء، ليخيم الحزن على مدرسته وقريته.

الطفل مروان أمير، طالب بالصف السادس الإبتدائي، من بني مزار بمحافظة المنيا، كان يذهب لامتحاناته بكل شغف، حتى ينهي المرحلة الابتدائية على خير، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، لكن غيبه الموت فجأة، أثناء أداء الامتحان بمجمع المدارس بمنطقة المحلج.

توفى بأزمة قلبية مفاجئة

يقول أحمد عبد المنعم، جار للطالب لـ«الوطن»، إن «مروان» كان يعاني من مشكلة مرضية بالقلب، وجاءت وفاته طبيعية أثناء الامتحان، وتم استدعاء الإسعاف فور فقدان وعيه، وتأكدت وفاته بالمستشفى نتيجة أزمة قلبية، بحسب ما شخصه الأطباء: «محدش كان مصدق، أنا لسه كنت شايفه الصبح ماشي رايح المدرسة مع زمايله وبيهزر معاهم وفرحان»، مُضيفًا أن أسرته في حالة يرثي لها، وزملاؤه وأهل قريته أيضًا: «ربنا يرحمك يا مروان».

المدرسة تنعى وفاة الطالب مروان أمير

نعت الصفحة الرسمية لمجمع المدارس بالمحلج، وفاة الطالب مروان أمير: «بمزيد من الحزن والأسى تنعى أسرة مدرسة المجمع التعليمي برئاسة الأستاذة سميرة حسن، وجميع العاملين بالمدرسة، وفاة الطالب مروان أمير بالصف السادس الابتدائي، الذي وافته المنية أثناء أدائه الاختبارات.. داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».