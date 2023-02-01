قناة الحياة تعرض فيديو عن أنشطة مدرسة في المنيا بعد تجديدها بواسطة «حياة كريمة»

استعرضت فضائية «الحياة» الأنشطة الرياضية التي تقيمها مدرسة قرية منهري الإعدادية التابعة لمركز أبوقرقاص في المنيا، حيث تنظم المدرسة أنشطة رياضية وتوعوية للطلاب خلال إجازة نصف العام، والتي جرى إحلالها وتجديدها بواسطة مبادرة حياة كريمة.

ضمن مشروعات المبادرة بمحافظات الصعيد

وجددت مبادرة حياة كريمة مدرسة قرية منهري الاعدادية التابعة لمركز أبوقرقاص بتكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة بمحافظات الصعيد.

وتقام المدرسة على مساحة 1200 متر مربع وتستوعب 756 طالب وطالبة، وتضم مبنى على مساحة 600 متر مربع بارتفاع 5 طوابق وتخدم قرية منهري وتوابعها.

وتضم المدرسة التي جددتها مبادرة حياة كريمة 12 فصلًا دراسيًا و3 معامل تعليمية ومكتبة وغرف لهيئة التدريس، وتخدم 22 ألف نسمة بقرية منهيري وعزبة كامل خليفة وعزبة أبوقير.