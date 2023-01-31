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معرض الكتاب

قناة الحياة تستعرض عددا من الفعاليات الفنية بمعرض الكتاب

كتب:

محمد أيمن سالم
06:38 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
الحياة

الحياة

استعرضت قناة الحياة، جانبا من استمرار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54 لليوم السادس على التوالي، وتضمنت الفعاليات الفنية بمعرض الكتاب عروضا للسيرك القومي والفنون الشعبية.

 

السيرك القومي

وقال إبراهيم عبد السلام، ساحر في السيرك القومي، إن الفرقة تشارك بفقراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، متابعا: «كل الجمهور بيشاهد حفلاتنا وبمجرد بدء العرض بيتجمع الناس حوالينا، والفريق مشارك طوال فترة المعرض لإسعاد الجماهير».

فقرة المطبخ الصيني

ومن جانبه، أوضح يوسف النوبي، مقدم فقرة المطبخ الصيني، إن فقرته التي يقدمها للجمهور تتضمن ألعاب بأدوات المطبخ بشكل بهلواني سريع.

وتتضمن فعاليات معرض الكتاب مشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وكورال أطفال مدارس التربية والتعليم، وفرقة النيل للآلات الشعبية تقدم السيرة الهلالية وفرقة بنات وبس وفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى الشعبية.

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