قناة الحياة: استمرار العمل في إنشاء مستشفى مغاغة المركزي بتكلفة مليار و550 مليون جنيه

استعرضت قناة الحياة جانبا من استمرار العمل في مشروع إنشاء مستشفى مغاغة المركزي الجديد، الذي يعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وارتفعت نسبة التنفيذ من 5% في أكتوبر 2022، إلى 23% حاليا، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه، ومقام على مساحة 18 ألف و365 متر مربع.

مستشفى مغاغة

قال عاكف عبد السلام، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، إن مستشفى مغاغة المركزي الجديد، يقام على مساحة كبيرة وصلت لأكثر من 18 ألف متر مربع، لخدمة 41 قرية في مركز مغاغة ومركز العدوى، بإجمالي 700 ألف نسمة في مركز مغاغة.

المباني الخدمية

أوضح المهندس شريف صلاح الدين، مدير مشروع المستشفى، أن المبنى الرئيسي مكون من 8 أدوار على مساحة 6800 متر، والمباني الخدمية على مساحة 11 ألف متر، وتم الانتهاء من سقف الدور الرابع، والمستشفى تتضمن جميع الأقسام من الرعاية المركزة وغسيل الكلى ورعاية المسنين.