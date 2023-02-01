قناة الحياة تعرض فيديو عن أعمال إنشاء موقف قرية الروضة بملوي في المنيا

عرضت فضائية «الحياة»، فيديو عن استمرار أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقرية الروضة مركز ملوي محافظة المنيا.

وتواصل مبادرة حياة كريمة العمل لإنشاء أول موقف للسيارات الأجرة بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، والمقام على مساحة 350 متر مربع ويستوعب 12 سيارة نقل داخلي.

الموقف يقام بتكلفة 4 ملايين جنيه

ويتكون موقف سيارات الأجرة بقرية الروضة من تندات حديدة ويضم غرفة إدارية وبوابتين للدخول والخروج.

وتقيم مبادرة حياة كريمة الموقف بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه لإنشاء الموقف، والذي يعتبر أول موقف للسيارات الأجرة بالقرية.

ووصلت نسبة التنفيذ 40% من إجمالي أعمال إنشاء الموقف الذي يخدم قرية الروضة وتوابعها «المباني - جندي- عدلي- مهران» ويستفيد منها قرابة 34 ألف نسمة من سكان الوحدة المحلية لقرية الروضة، وتوفر أعمال إنشاء الموقف 40 فرصة عمل يوميًا لشباب وأهالي القرية.