باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: المتظاهرون في لندن تخطوا نصف مليون اليوم

قال مصطفى رجب، كاتب وباحث سياسي ومدير بيت العائلة من لندن، إنّ الوضع في البلاد سيئ جدا، ويزداد سوءا كل يوم، موضحًا: «اليوم لدينا نصف مليون متظاهر أو مضرب، وهذا عدد ضخم جدا، وأرى أن هناك سببين لهذه المشكلة».

شريحة كبيرة من المجتمع البريطاني تعاني

وأضاف «رجب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أولى هاتين المشكلتين هى تعنت الحكومة البريطانية في الحوار مع النقابات ومناقشة ملف الأجور، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من المجتمع البريطاني تعاني، ومرتباتهم لا تستطيع أن تكفيهم للمعيشة.

الشعب البريطاني بدأ يراقب عدادات النور

وتابع أن الشعب البريطاني بدأ يراقب عدادات النور والكهرباء، ويطفئ الأنوار ولا يشغل الدفايات، بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، مشددًا على أن الشعب البريطاني يعاني، لكن لا أحد يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة، مثلا، فقد ارتفع سعر اللحوم، كما يشتري زجاجة زيت واحدة.

وأكد أن السبب الثاني لتدهور الأوضاع في بريطانيا، هو الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن الحكومة البريطانية تقدم بلايين الجنيهات الاسترلينية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولا تستطيع مراعاة شعبها، وبدأ عدد كبير من المراقبين والمسؤولين باتهام سوناك رئيس الحكومة بضعف الشخصية وعدم قدرته على تحمل الأمور.