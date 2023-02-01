خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء فبراير 2023 برقم العداد

بدأ مشتركو قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية البحث والاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير الجاري 2023، من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة فبراير 2023 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخطوات التي يجب اتباعها لأصحاب العدادات التقليدية القديمة بالاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير الجاري 2023، برقم العداد من خلال اتباع الخطوات الآتية

** أولا: الدخول إلى موقع القابضة للكهرباء

- وتتم هذة الخطوة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر

- اختيار المشترك لـ«منصة الدفع الإلكتروني» من خلال الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ "

- انقر لإدخال رقم الهاتف.

- اختار الشركة التابع لها في المحافظات.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير