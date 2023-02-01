قناة الحياة تعرض احتفال أهالي «أتليدم» بمركز الشباب بعد تطويره في المنيا

استعرضت فضائية «الحياة»، فيديو لاحتفال أهالي الوحدة المحلية لقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص بدخول مركز الشباب الذي طورته ورفعت كفاءته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

عانوا لسنوات من تدني أوضاع مركز الشباب

كان أهالي الوحدة المحلية لقرية أتليدم، عانوا لسنوات من تدني أوضاع مركز الشباب، قبل أن تعمل مبادرة حياة كريمة على تطوير مركز الشباب ورفع كفاءته.

وجددت مبادرة حياة كريمة مركز الشباب بتكلفة 3.5 مليون جنيه، حيث يستفيد من مركز الشباب 40 ألف نسمة من أهالي الوحدة المحلية بقرية أتليدم وتوابعها من العزب والتي تشمل «البرباوي وجورجي والعرب ومحمد حسانين».

واحتفل أهالي قربة أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، باستخدام «الطبل والمزمار البلدي» بدخول مركز الشباب للخدمة بعد تطويره وتجديده بواسطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحضور عدد من أهالي القرية والشباب.