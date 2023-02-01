صحفية لقناة القاهرة الإخبارية: الأغلبية في بريطانيا يريدون العودة للاتحاد الأوروبي

قالت الكاتبة الصحفية منال لطفي، إنّ هناك أغلبية متزايدة في الشارع البريطاني تريد العودة إلى الاتحاد الأوروبي ولكن بشكل مختلف مثل الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الأوروبية، وليس العودة إلى المؤسسات كلها، ومن ثم سيكون ذلك نقاشا صعبا ومعقدا للغاية وربما عاطفيا جدا بسبب العلاقة المعقدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ انضمامها في سبعينيات القرن الماضي.

النقاش يستغرق وقتا طويلا

وأضافت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها تستبعد إقبال بريطانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة لكن ربما حكومة جديدة وفي أجواء مختلفة تطرح بريطانيا على نفسها هذا السؤال بعقل هادئ ودون عاطفة وترى التكلفة الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتم منح الشارع البريطاني حق التصويت مجددا لكن هذا النقاش سيستغرق وقتا طويلا.

إدارة سوناك ورثت عبئا ثقيلا

وتابعت أن إدارة سوناك ورثت عبئا ثقيلا، إذ إن البنية التحتية في بريطانيا والخدمات العامة سواء التدريس أو نظام الرعاية الصحية تعاني من التقشف منذ الأزمة العالمية في عام 2008، ثم جاء بوريس جونسون واختار أسوأ نسخة من البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، إذ كان هناك اتفاقات أفضل على مستوى الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم ورثت الحكومة الحالية عبئا ثقيلا.