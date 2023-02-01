مسؤول أمريكي: نتطلع إلى مزيد من الشراكة مع الأزهر لمكانته في قلوب المصريين

قال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة السفير دانيال روبنستين، إن مسابقة «نحلة الأزهر للتهجي» أتاحت الفرصة للمشاركة لكل الطلاب في كل مكان في مصر وهو ما أشعل المنافسة بينهم، وهو تنافس مطلوب ليحقق كل أهداف المسابقة، مبينا أن سبب اهتمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنحلة التهجي يكمن في تعليم الطلاب معارف جديدة.

تكريم الطلاب في الأزهر بحضور القائم بالأعمال

وأكد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، خلال حفل تكريم نظمه قطاع المعاهد الأزهرية اليوم لتكريم الطلاب المتفوقين في مسابقة نحلة التهجي لتعلم اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أن تعلم مفردات جديدة يبدأ من الثقة بالنفس، فكلما جرى توصيل أفكار جديدة للطلاب؛ ازدادوا معرفة، واستطاعوا التواصل مع الحضارات الأخرى والاستفادة منها.

وأوضح أن مثل هذه المسابقات والبرامج هي الأمل في مواصلة التعلم ووجود طلاب متفوقين مدى الحياة، لبناء مستقبل مشرق لهولاء الطلاب.

اهتمام بالتعليم في مصر من قبل أمريكا

واختتم القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، كلمته، بأننا نهتم بتعليم الطلاب في مصر، موجها الشكر للأزهر الشريف ولقياداته، متطلعا إلى مزيد من الشراكة مع الأزهر لما له من مكانة في قلوب المصريين.