القصة الكاملة لـ حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ماس كهربائي السبب

كشفت معاينة النيابة العامة، تفاصيل وأسباب اندلاع حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، الذي انتهى بوفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين بحسب بيان وزارة الصحة منذ قليل، بعد تمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وجرت عملية التبريد تحسبًا لاندلاع النيران مرة أخرى، مؤكدة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي أدى إلى امتداده في جوانب المكان.

نقل المصابين في حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية إلى المستشفيات

المعاينة الأولية لحريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، أوضحت أن الحريق اندلع داخل وحدة الأشعة المقطعية بالدور الأرضي وامتد لباقى الطابق، والتهمت النيران محتوياته، فيما تم نقل 4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفيات، وجرى نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، ومصابين اثنين إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي، وتراوحت إصاباتهم بين حروق وكسور واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

تفاصيل الحريق

بدأت تفاصيل حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في مستشفى النور المحمدي التخصصي بميدان المطرية، وتم فرض كردون أمني حول المستشفى لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاروة، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

الاستماع لأقوال شهود العيان

وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة التحقيقات، واستمعت لطاقم التمريض وفريق الأمن وشهود العيان الذين كانوا موجودين لحظة اندلاع الحريق لكشف ملابسات الحريق.

نصائح لتجنب الحرائق

ووجّه اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، مجموعة من النصائح إلى جميع المواطنين لضمان مزيد من السلامة والأمان داخل المنزل والمحلات والأماكن المغلقة، مؤكدا أن الخطر يكمن في الغاز والكهرباء.

وأوضح عبد الظاهر لـ«الوطن»، أنه عادة ما ينتج خطر الكهرباء عن عدم مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية داخل الشقة أو المكان أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في الأسلاك و«المقابس»، فضلا عن وضع مقابس لأجهزة تستخدم كهرباء كثيرة، ولا يصح وضعها في أي «فيشة»، وأن أي جهاز تسخين عن طريق الكهرباء يستهلك كهرباء كثيرة مثل الغلاية وغيرها، ويجب الاهتمام بجودة الأسلاك، والتأكد من قوة تحميلها، وتكون مطابقة للمواصفات.