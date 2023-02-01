ننشر الصور الأولى لحريق مستشفى بالمطرية.. و3 سيارات لإخماده

حصلت «الوطن»، على الصور الأولى لحريق هائل نشب في مستشفى النور المحمدي التخصصي بميدان المسلة بالمطرية، ودفعت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

تفاصيل الحريق

البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد نشوب حريق هائل داخل إحدى المستشفيات بالمطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق هائل في مستشفى النور المحمدي التخصصي بميدان المطرية.

وفرض رجال الشرطة كردون أمني حول المستشفى لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاروة، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.