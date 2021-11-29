الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير شئون الدفاع الإماراتي بإيديكس 2021

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بوزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع محمد بن أحمد البواردي.

ناقش القائد العام للقوات المسلحة، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، وتبادل الخبرات للقوات المسلحة بين الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع، عن سعادته البالغة لما لمسه من إعداد وتنظيم متميز للمعرض الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية بالشرق الأوسط، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق السعيد، رئيس أركان الجيش الجزائري، والفريق الركن طيار سالم حمد، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن حمد الرويلي، خلال زيارتهم للمعرض.

وناقش رؤساء الأركان سبل دعم التعاون المشترك.